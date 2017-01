Vandoorne: "Alonso en ik worden gelijk behandeld bij McLaren"

"Met Alonso in het team heb ik in elk geval een goed referentiepunt", zegt Vandoorne. "Hij is tweevoudig wereldkampioen en bijna de hele paddock vindt hem nog altijd de compleetste F1-rijder van het pak."

"Voor mij is het heel positief om naast hem te kunnen rijden. Bij McLaren worden de rijders gelijk behandeld en krijgen we alletwee dezelfde kansen. Sowieso zullen de mensen Fernando en mij met elkaar vergelijken."

"Maar het belangrijkste doel is om samen met Alonso McLaren weer naar de top te loodsen. Als we resultaten beginnen te boeken, zal er natuurlijk wat meer concurrentie komen tussen mij en Fernando. Dat is eigen aan de Formule 1."