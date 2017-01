Bottas is de vervanger van Rosberg bij Mercedes, Massa naar Williams

"We zoeken iemand die extreem veel geduld heeft met de media", stond er in de advertentie. "Een gemotiveerd iemand, die we een riant loon bieden, een levensverzekering en een bedrijfswagen."

Eerst leek het erop dat Pascal Wehrlein, reserverijder bij Mercedes, de plaats zou innemen van landgenoot Rosberg. Ook Valtteri Bottas werd met het F1-team in verband gebracht. De Fin heeft uiteindelijk aan het langste eind getrokken.

Williams heeft ook al meteen een vervanger aangetrokken voor Bottas. En niet de minste: Felipe Massa (foto). De Braziliaan had in september nochtans aangekondigd dat hij zou kappen met racen, maar daar komt hij nu dus op terug.