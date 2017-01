Verstappen: "Of ik klaar ben voor de wereldtitel? Absoluut"

"Of ik klaar ben voor de wereldtitel? Absoluut", zegt Verstappen in een interview met De Telegraaf. "Ik ben er al klaar voor sinds mijn eerste race in 2015, bij Torro Rosso."

"Als ik toen al een goede auto had gehad, weet ik dat ik zeker al overwinningen had behaald. Ik heb de afgelopen 2 seizoenen wel ontzettend veel geleerd. Van crashes over fouten tot verkeerde pitstops."

"Maar als je in een superieure auto zit, vallen er veel kwaaltjes weg, waardoor racen een stuk gemakkelijker wordt."