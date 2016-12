Rosberg zoekt nieuwe uitdagingen: "Zie mezelf wel filmster worden"

Ik heb mijn jeugddroom kunnen verwezenlijken, maar het laatste seizoen was mentaal enorm zwaar, ik heb er veel voor opgeofferd.

"Het wordt een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik ga Kerstmis vieren op Ibiza met mijn familie, een kerstboom en een traditioneel kerstdiner met kalkoen."

Dat Rosberg een familieman is, is geen geheim. Hij wil dan ook veel broertjes en zusjes voor zijn dochtertje. "Een eigen voetbalploegje", lacht hij. "Maar mijn vrouw ziet dat niet zo zitten."

Nu zijn carrière als F1-rijder erop zit, moet de 31-jarige Rosberg op zoek naar een nieuwe uitdaging. AFP vraagt zich af of hij een overstap naar de filmwereld ambieert. "Dat zou ik graag doen", klinkt het. Ik heb al wat acteerervaring, want ik heb al in een paar reclamefilmpjes gespeeld. Actieheld, dat zou ik leuk vinden."