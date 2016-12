Stefaan Lammens over afscheid: "Verrast en ook niet, want Rosberg is een huismus"

Ik kan me inbeelden dat Rosberg zich afvraagt: wat als het in 2017 verkeerd gaat en ik afgetroefd word door Hamilton of iemand anders? Dan moet ik het elke keer gaan uitleggen.

"Anderzijds kun je dit afscheid misschien ook beschouwen als de vlucht vooruit: "Ik heb bewezen dat ik het kan, nu hoeft het niet meer"."

"Ik kan me inbeelden dat Rosberg zich afvraagt: wat als het in 2017 verkeerd gaat en ik afgetroefd word door Hamilton of iemand anders? Dan moet ik het elke keer gaan uitleggen en gaan de mensen misschien denken dat mijn titel een toevalstreffer was."

"Want dat is iets dat ook speelt in de F1: volgend jaar zijn er behoorlijk wat nieuwe reglementen, waardoor verwacht wordt dat een aantal teams dichter bij Mercedes zal schuiven en er meer concurrentie zal zijn."

"Dat is iets dat Lewis Hamilton een tijdje geleden trouwens ook al gezegd had, dat het nu de kans was om wereldkampioen te worden, want dat teams als Red Bull en Ferrari in 2017 dichter zullen komen. Misschien heeft dat ook meegespeeld in de beslissing van Rosberg."