Wereldkampioen Rosberg neemt afscheid van Formule 1: "Ik heb mijn droom waargemaakt"

"Het is altijd mijn droom geweest om wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Dat was het doel van het harde werk en de opofferingen. Ik heb een berg beklommen en sta nu op de piek, dus voelt het juist aan om nu te stoppen", schrijft hij.

"Het was een enorm zwaar seizoen, ik heb echt alles gegeven. Dat had uiteraard een impact op mijn naasten, het was een opoffering van de hele familie. Ik kan niet genoeg woorden vinden om mijn vrouw Vivian te bedanken. Ze begreep dat het dit jaar de kans was om het te doen en zette het kampioenschap op de eerste plaats. Daardoor was ik thuis eigenlijk nooit een echtgenoot en vader die voor zijn dochter kon zorgen."

"Toen ik de Grote Prijs in Suzuka won, had ik ook mijn titelkansen in eigen handen. De druk groeide en ik begon te denken aan het einde van mijn carrière als ik wereldkampioen zou worden."

"Enkel mijn familie bij Mercedes maakt deze beslissing moeilijk, maar Toto (Wolff, teambaas bij Mercedes, red) begrijpt het. Hij wist dat mijn besluit vaststond. Ik ga nu genieten van het moment en ik zie wel wat het volgende hoofdstuk van mijn leven in petto heeft."