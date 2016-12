Hockenheim verdwijnt van de F1-kalender in 2017

Net als in 2015 staat de GP van Duitsland in Hockhenheim dus niet op de kalender. Dit jaar was er wel een race op het legendarische circuit, mede omdat F1-baas Bernie Ecclestone de vergoeding verlaagd had. In 2017 staan er dus 20 races op het programma, eentje minder dan dit jaar. De GP van België is traditioneel in het laatste weekend van augustus.