"Rosberg is een familierijder, Hamilton een jetsetrijder"

"Ik kan me daar in vinden", antwoordt Anthony Kumpen. "Zijn invalbeurt in Bahrein heeft Stoffel tot een goed einde gebracht (Vandoorne eindigde in de top 10, red). Als Vlaming is hij puur op talent in de Formule 1 geraakt."

"Hij heeft al getoond dat hij even goed is als zijn ploegmaat en oud-wereldkampioen Fernando Alonso. Die wordt in de paddock nog altijd in de top 3 geschat. Vandoorne heeft het potentieel om het ooit tot wereldkampioen te schoppen."

"Honda heeft vooruitgang geboekt. Misschien kan hij volgend jaar zijn eerste podium meepikken. En ooit kan hij misschien wel voor de wereldtitel racen. Why not?"