Leinders: "Hamilton was dit seizoen te veel bezig met zijn vriendjes in LA"

"In het verleden waren er wel eens spannende ontknopingen op de slotdag, maar meestal niet op het circuit van Abu Dhabi. Daar gebeurt doorgaans niet zo heel veel. In Sao Paulo bijvoorbeeld wel, dat zag je ook vorige week in de regen. Maar Max Verstappen is in vorm, Vettel presteert altijd beter in Abu Dhabi, dus misschien krijgen we toch een verrassing."

"Of Rosberg de verdiende kampioen zou zijn? Vast en zeker. Critici zullen misschien zeggen dat hij alleen kampioen is geworden door de pech van Hamilton, maar dat klopt niet. Oké, Hamilton had mechanische pech, maar Rosberg ook. Het is vooral de manier waarop Hamilton zijn seizoen heeft aangepakt."

"Hij was in het midden van het seizoen te veel bezig met zijn vriendjes in LA en Hollywood. Dat heeft zeker een invloed gehad. Als Hamilton 100 procent geconcentreerd is, kan Rosberg hem gewoon niet verslaan."

Gisteren op de persconferentie waren de concurrenten opvallend lief voor elkaar. Is het al beslist? "Nee, ze proberen gewoon de druk af te houden. Ze willen sereen aan de race beginnen. Hamilton had misschien wat meer druk kunnen zetten, maar Mercedes zal wel gevraagd hebben om het proper te houden. Ze mogen alleen op de baan vechten."