F1-liefhebber Pieter Timmers: "Rosberg wordt wereldkampioen, dat lijkt me geen probleem"

Wie kroont zich zondag in Abu Dhabi tot wereldkampioen Formule 1? Wij vroegen het aan een rist Belgische atleten/autosportliefhebbers. De meerderheid denkt Nico Rosberg, maar er gaan ook stemmen op voor zijn uitdager en teammaat Lewis Hamilton. Over de sensatie van 2016 is iedereen het roerend eens: de jonge lefgozer Max Verstappen. "Zelden gezien wat hij deed in Brazilië", reageert veldrijder Klaas Vantornout.