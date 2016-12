Van Senna en Prost tot de bandenkeuze van Glock: spannende ontknopingen in de F1

Het circuit van Suzuka vormde een jaar later opnieuw het strijdtoneel van een nieuw hoofdstuk in de rivaliteit tussen Prost en Senna. Deze keer was het de Braziliaan die met een voorsprong van 11 punten aan de start stond.

Voor de wedstrijd uitte Senna zijn ongenoegen over de poleposition, die volgens hem aan de verkeerde kant van de weg lag. De FIA luisterde niet naar zijn klachten, waarna Senna verklaarde dat, als Prost (die naast hem startte) in het voordeel zou zijn in de eerste bocht, hij de leiding weer zou proberen over te nemen, "wat de gevolgen ook mogen zijn". En zo geschiedde: de twee bolides raakten elkaar en werden uitgeschakeld. Daardoor was Senna zeker van zijn tweede wereldtitel.