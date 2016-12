Jenson Button rijdt zondag zijn laatste rondjes in de Formule 1

Button zou in 2017 een sabbatjaar inlassen en dan in 2018 de draad mogelijk weer oppikken bij de Britse renstal. Maar op een persconferentie in de aanloop naar de Grote Prijs van Abu Dhabi heeft de 36-jarige Brit aangekondigd dat hij definitief een punt zet achter zijn F1-loopbaan.

"Ik begin aan deze wedstrijd met het idee dat het mijn laatste wordt. Op dit moment wil ik niet meer racen na 2016", zegt hij. "Ik heb een contract voor 2018, maar zoals het er nu naar uitziet, zal ik dan geen wedstrijden meer rijden."

Jenson Button maakte in 2000 zijn debuut in de Formule 1 op 20-jarige leeftijd. In 2009 werd hij wereldkampioen voor Brawn GP, sinds 2010 was hij aan de slag bij McLaren. De Grote Prijs van Abu Dhabi wordt zijn 305e, enkel Rubens Barrichello en Michael Schumacher doen beter.

Op dit moment staat Button 15e in de tussenstand met 21 punten.