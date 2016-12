Boutsen over Vandoorne: "We zullen over de nieuwe Verstappen spreken"

Volgens Boutsen kan Stoffel Vandoorne (24) volgend jaar in zijn voetsporen treden. "Hij is een toprijder, een van de besten", vertelt Boutsen aan Sportweekend over de jonge Belg, die volgend seizoen een zitje krijgt bij McLaren.

"De wagen is momenteel nog niet goed genoeg, maar zal volgend jaar veel beter zijn. Misschien kan Stoffel hetzelfde doen als Verstappen dit jaar."

"We zullen over de nieuwe Verstappen spreken. In de Formule 1 gaat dat heel snel. Als hij een paar keer voor Max eindigt, dan spreken we niet meer over Max."

"Ik zie Stoffel in de top 3 of 4 eindigen, als het slecht gaat in de top 5. Hij kan races winnen en kan misschien zelfs wereldkampioen worden", klinkt het veelbelovend.