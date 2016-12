Vermersch: "Misschien zit er wel een podiumplaats of een zege in voor Vandoorne"

"Of Stoffel al klaar is voor de Formule 1? Dat is hij al anderhalf jaar, maar hij heeft gewoon enorm veel geduld moeten uitoefenen.

"Veel zal afhangen van de auto van McLaren en hoe competitief die zal zijn. Als ze erin slagen een grote stap voorwaarts te zetten en weer aan te sluiten bij de top, dan is een podiumplaats of misschien zelfs een overwinning best mogelijk."

"Ik denk dat Vandoorne zeker zijn mannetje zal kunnen staan tegenover zijn ploegmaat Fernando Alonso en dat is ook heel belangrijk. In het begin van het seizoen zal hij ook wat in de schaduw kunnen opereren van Alonso, toch een tweevoudige wereldkampioen. Ik ben ervan overtuigd dat hij dan helemaal klaar is om resultaten neer te zetten."

"Een van de grootste troeven van Stoffel Vandoorne is trouwens dat hij heel goed weet hoe hij een auto moet afstellen. Ingenieurs vertellen dat hij altijd heel goeie feedback geeft. Daardoor kan de ontwikkeling van de auto ook veel sneller gaan."