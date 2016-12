Ecclestone: "Gooi F1-regels weg en begin opnieuw"

Volgens Bernie Ecclestone heeft de F1 meer racers als Max Verstappen nodig. Volgens Bernie Ecclestone heeft de F1 meer racers als Max Verstappen nodig.

F1-baas Bernie Ecclestone ijvert voor een vereenvoudiging van de regels in de Formule 1 en komt vandaag samen met de Strategische Groep in Genève. "Het is nu verboden om te racen en dat is belachelijk", zegt hij.