"Verstappen heeft tikkeltje extra dat je ook zag bij Senna en Schumacher"

"Verstappen was sensationeel in het laatste deel van de wedstrijd. Dat hij in vergelijking met de anderen op nieuwere banden reed, speelde zeker in zijn voordeel. Zijn banden waren op temperatuur en bleven dat ook, omdat hij hard reed en niet werd opgehouden."

"In zo'n situatie en met een rijder die barst van het vertrouwen is alles mogelijk, maar er was duidelijk ook een beetje Max-magie mee gemoeid. Want voor ploegmaat Ricciardo draaide het niet: hij zag niet goed, hij vond geen grip, hij kon niet inhalen en zijn banden raakten niet op temperatuur. Dat is een vicieuze cirkel."

"Verstappen is echt indrukwekkend bij Red Bull. Je kunt hem nauwelijks op zwakke plekken betrappen. Hij heeft ook getoond dat hij zeer verstandig is. Zijn antwoorden zijn altijd erg boeiend, net als zijn rijstijl. Hij heeft al kritiek gekregen op zijn defensieve manoeuvres, maar met zijn manier van inhalen - een handelsmerk sinds zijn komst in de F1 - kan niemand een probleem hebben. Het publiek smult van hem."

"Er bestaat geen twijfel dat Verstappen een geweldige toekomst voor zich heeft. Hij heeft dat tikkeltje extra dat we ook zagen bij een jonge Senna of Schumacher. Het wordt nu uitkijken of hij titels kan pakken bij Red Bull, of misschien heeft hij al plannen om over twee à drie jaar voor Mercedes te rijden."