Verstappen na verbluffende race: "Voelde aan als een overwinning"

"Het was een ongelooflijke race. Ik had dit niet verwacht, het is een geweldig resultaat. Ik ben hier superblij mee."

Ex-F1-rijder Martin Brundle stelde dat Verstappen nieuwe rijlijnen ontdekt had op het circuit. "Door de opspattende regen zag ik nauwelijks iets. Dan moet je wel andere lijnen zoeken en dat bleek te werken."

"In de auto was het enorm opwindend, een geweldig gevoel. Over de radio hoorde ik op de achtergrond ook hoe het publiek wild werd. Toen ik over de finish kwam, voelde het als een overwinning. Het was bijna zo mooi als mijn zege in Barcelona."