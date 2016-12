Esteban Gutierrez (25) is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Na twee seizoenen bij Sauber en een jaar als testrijder bij Ferrari stapte hij vorige winter over naar het Amerikaanse team van eigenaar Gene Haas.

Gutierrez, die dit seizoen niet verder kwam dan een 11e plaats, houdt het na één jaartje al voor bekeken bij Haas. Zijn plaats wordt wellicht overgenomen door de Deen Kevin Magnussen. Gutierrez heeft nog geen nieuw team voor volgend seizoen gevonden.