Rosberg één zege verwijderd van wereldtitel: "Klaar voor grote strijd"

"Hamilton had af te rekenen met pech, maar heeft ook domme dingen gedaan. In juli leek hij vertrokken, maar daarna volgde toch weer een dipje. Hamilton was vorig jaar constanter, dit jaar zijn de rollen omgedraaid."

"De opdracht is duidelijk voor Rosberg: één overwinning volstaat. Hamilton weet wat hem te doen staat en kan ook om met de druk. Hij moet alleen hopen op een mindere vorm bij zijn ploegmaat of dat een Ferrari of Red Bull zich nog tussen de twee Mercedessen kan nestelen."

"Rosberg heeft wel de luxe dat hij de kat uit de boom kan kijken. Hij hoeft de strijd niet aan te gaan in de eerste bocht en kan dus berekend rijden. Dat is zijn goed recht. Ik denk dus wel dat hij wereldkampioen zal worden."