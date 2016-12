Palmer rijdt ook in 2017 voor Renault

Ondanks de weinige WK-punten blijven ze bij Renault geloven in Palmer. "Ik ben uiteraard blij dat ik ook in 2017 deel mag uitmaken van dit team. Ik kijk ernaar uit om me met de nieuwe wagen verder te ontwikkelen in de Formule 1", klinkt het in een persbericht.

"Ik wil het vertrouwen van mijn bazen belonen met goede prestaties. Dit seizoen heb ik al heel veel geleerd. Ik ben er zeker van dat ik nog veel beter kan en dat wil ik dan ook graag laten zien."

Bij Renault vormt Palmer volgend seizoen een duo met Nico Hülkenberg, die na dit seizoen Force India verlaat voor de Franse renstal.