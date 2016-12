F1-team Williams trekt Canadese tiener aan als vervanger voor Massa

Hij is enorm intelligent en werkt hard. Ik heb het volledige vertrouwen in hem voor volgend seizoen.

Hij is enorm intelligent en werkt hard. Ik heb het volledige vertrouwen in hem voor volgend seizoen.

Daarmee is hij de eerste Canadees in de koninginnenklasse van de autosport sinds Jacques Villeneuve, die in 1997 wereldkampioen werd bij Williams en in 2006 met pensioen ging.

"Hoe ik me voel? Het is een gewone donderdag voor mij", grapt Stroll, die op zijn 11e lid werd van de Ferrari Drive Academy en dit jaar actief was in de Formule 3. "Ik denk dat het nieuws nog niet volledig is doorgedrongen. Het is een droom die uitkomt."

"Hij is enorm intelligent en werkt hard. Ik heb het volledige vertrouwen in hem voor volgend seizoen", zegt teambaas Claire Williams.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Stroll niet de jongste F1-piloot aller tijden. Die titel staat op naam van Max Verstappen (17 jaar en 166 dagen bij zijn eerste Grote Prijs).