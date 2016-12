Vandoorne sluit Japans kampioenschap af met zege in Suzuka

Ik kijk er al naar uit om volgend jaar opnieuw in Suzuka te racen in de Formule 1.

"Fantastisch om het seizoen af te sluiten met een zege", juicht Vandoorne op zijn Instagram. "Het was een geweldige ervaring in Japan. Ik kijk er al naar uit om volgend jaar opnieuw in Suzuka te racen in de Formule 1."

In de eindstand van het Super Formula-kampioenschap eindigt Vandoorne met 27 punten op de vierde plaats. De eindzege was voor de Japanner Kunimoto, die 33 punten achter zijn naam heeft staan. Bertrand Baguette eindigt op de 15e plaats met 4,5 punten.