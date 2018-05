Na Chili zegt ook Bolivia "no" tegen de Dakarrally

De Dakar vindt al sinds 2009 plaats in Zuid-Amerika. De karavaan racete de voorbije 10 jaar onder meer door Argentinië, Bolivia, Chili, Peru en Paraguay.

Voor volgend jaar wilde de organisatie onder meer Bolivia en Chili aandoen, maar die vlieger gaat niet op. De twee landen sluiten hun deuren voor de Dakar van 2019.

"We zijn het niet eens geraakt met de organisatie", vertelt Wilma Alanoca, minister van Cultuur in Bolivia. De twee partijen hadden een discussie over de locatie. Bij de organisatie lag de focus op de hoofdstad La Paz. Alanoca: "Wij wilden de Dakar graag andere regio's van ons land laten zien." Chili haakt af om financiële redenen.

Welke landen de Dakar volgend jaar doorkruist, is nog even afwachten. Maandag wilde de organisatie het parcours bekendmaken, maar die presentatie is uitgesteld. Peru is wel een zekerheid.