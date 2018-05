Terug naar 1990: Eric Geboers wordt wereldkampioen en kondigt afscheid aan

Christophe Vandegoor was vanmiddag in Mol toen Eric Geboers uit het water werd gehaald. De Sporza-commentator denkt in de eerste plaats terug aan de 5e wereldtitel van de motorcrosslegende. Meteen zijn laatste, want Geboers kondigde toen zijn afscheid aan.

"Het speelde zich allemaal af op de Citadel van Namen, dé mythische plaats van het motorcross", herinnert Vandegoor zich. "Het was een bloedhete zomerdag in augustus in 1990. Eric Geboers was pas 28 jaar en werd daar voor de vijfde keer wereldkampioen."

"Geboers kwam over de finish, deed zijn helm af, werd door zijn supporters gedragen en zei dan dat hij ermee stopt. Stoppen op dat hoogtepunt, dat hebben heel weinig toppers kunnen doen."