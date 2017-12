Neuville houdt Vandoorne af op Gala Belgische Automobielfederatie

Met 4 zeges was Thierry Neuville de succesrijkste rallyrijder van het WK-seizoen. Hij won op Corsica, in Argentinië, in Polen en in Australië. Het leverde hem de tweede plaats in het eindklassement op.

Op de RACB Awards won Neuville voor Stoffel Vandoorne. De 25-jarige rijder kende een moeilijk debuutseizoen in de Formule 1. De Hondamotor in de McLaren leverde te weinig paardenkracht om uit te blinken. Vandoorne verzamelde in totaal 13 WK-punten, goed voor de 16e plaats in de eindstand.

Dries Vanthoor werd derde in het referendum. De 19-jarige coureur maakte dit jaar indruk tijdens de 24u van Le Mans. De jongste Belg ooit in Le Mans won bij zijn debuut meteen zijn klasse (LM GTE Am).