De voormalige Ferrari-directeur staat sinds 2009 aan het hoofd van de FIA. Hij had geen tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezingen, dat was in 2013 ook het geval.

Onze landgenoot Thierry Willemarck wordt in principe de vicevoorzitter van mobiliteit, maar dit is nog niet bevestigd door de FIA. Willemarck was voorzitter bij de regio I, dat is de zone die Europa, het Midden-Oosten en Afrika groepeert.