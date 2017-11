Boonen kiest voor endurance-racen én nieuwe tattoo: "Ge gaat hert of ge gaat niet"

Tom Boonen rijdt volgend seizoen voor het WCB Racing Team. "Dit jaar ben ik actief geweest in verschillende takken van de autosport omdat ik wilde uitzoeken wat ik leuk vind. Dat blijkt toch vooral endurance te zijn, wedstrijden van 3u of langer. Meestal zelfs 12u of 24u", legt Boonen uit.

"Toen ik stopte met wielrennen, dacht ik dat ik alles wel gehad had qua beleving van sport. Ik ben echt geschrokken van de beleving die ik ervaar tijdens het autoracen. Of het ook zwaar is? Het is een andere manier van afzien, maar het is wel afzien. Ik probeer iets moois te maken van deze nieuwe uitdaging. Het is ook de bedoeling om de autosport wat beter in beeld te krijgen."

Studio Brussel wilde ook nog weten of Tom Boonen nog vaak contact heeft met Jef Van Echelpoel, naast zanger ook tatoeëerder. "Ik zie hem momenteel vaak, want hij is een nieuwe tatoeage aan het zetten bij mij. Van een hert. Waarom een hert? Ge gaat hert of ge gaat niet (lacht)!"