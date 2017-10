Kumpen grijpt net naast derde titel in Europese Nascar

Zaterdag had Alon Day de eerste race gewonnen in Zolder en dus moest Anthony Kumpen zondag in de tweede race vol aan de bak om zijn achterstand in het kampioenschap alsnog goed te maken.

Maar Kumpen slaagde niet in zijn opzet. Hij werd derde en Day had zo genoeg aan de vierde plaats. De zege zondag was voor Marc Goossens, zijn eerste overwinning in de Nascar.