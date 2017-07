Audi wint 24 Uur van Spa na spannende strijd met Bentley van Belg Soulet

De voorbije twee jaar werden de 24 Uur van Spa door een BMW gewonnen, met 22 eindzeges de recordhouder. Maar de 69e editie werd een strijd tussen Audi en Bentley.

Audi had in 2014 voor het laatst gewonnen in Spa, ook toen met Winkelhock in het team en onder meer aangevuld met de Belg Laurens Vanthoor.

Het M-Sport team van Bentley legde Audi het vuur aan de schenen, maar na 546 ronden en iets meer dan 7.000 kilometer kwam het 10 seconden tekort voor de zege.

Het podium werd vervolledigd door de Mercedes van de Italianen Mortara en Marciello en de Brit Meadows.