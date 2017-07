Boonen rijdt 3 BelCar-races: "Op 24 uur van Zolder ga ik voor het podium"

Afgelopen weekend werd Tom Boonen, samen met onder anderen Anthony Kumpen en Ruben Van Gucht, 29e in de 25 Uur VW Fun Cup. En ook dit weekend zal hij op het racecircuit te zien zijn. Hij staat met een Ford Mustang aan de start van de 3e manche in het BelCar-kampioenschap.

"De auto reed vorig seizoen ook al mee, maar is ondertussen omgebouwd en is nu sneller en beter. Hij is nog maar net klaar en is gisteren pas voor de eerste keer getest. Dit weekend proberen we goed door te komen en de auto nog een beetje af te stellen."

Tegen de 24 uur van Zolder, op 19 en 20 augustus, moet de auto dan op punt staan. "We hebben nog een maand. Daar hebben we toch nog wat ambitie. We willen meedoen voor het podium."

"Ik besef dat het team mij niet alleen gevraagd heeft voor mijn rijkunsten, maar ook voor de publicitaire waarde. Vorig jaar hebben we voor het eerst samengezeten. Er zijn ook vragen gekomen van andere ploegen, maar hier ken ik de andere jongens dus het leek mij de ideale instapformule."