Vanthoor na Le Mans: "Hopelijk gaan er nu deuren open"

Dries Vanthoor (19) en zijn Britse ploegmaats Robert Smith en Will Stevens (JMW Motorsport) wonnen de GT AM-klasse. "Ervaring opdoen en leren voor de komende jaren: dat was mijn plan", legt Dries Vanthoor aan Sporza uit.

"Maar om bij mijn debuut meteen aan te komen én te winnen, dat geeft een heel goed gevoel. Wat onze sleutel tot succes was? Geen fouten maken. Het was de eerste keer dat ik meedeed in Le Mans, maar Stevens had al jaren ervaring."

"Bij het ingaan van de nacht hadden we twee ronden voorsprong. Toen dachten we: als we uit de problemen blijven, dan kan het lukken. En dat bleek ook het geval."

Hoe schat Dries Vanthoor, broer van autorijder Laurens (26), zijn toekomst in de autosport in? "Ik hoop dat dit deuren open gedaan heeft en dat denk ik wel. Ik hoop dat ik veel reacties krijg."