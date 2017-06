Boonen over VW Fun Cup: "Start van een nieuwe carrière"

Nu Tom Boonen zijn racelicentie op zak heeft, wil hij graag werk maken van zijn nieuwe carrière. "Als professioneel wielrenner had ik nooit de toelating om deel te nemen aan wedstrijden. Nu mijn wielercarrière achter de rug is, heb ik mijn kans gegrepen. Voor dat examen heb ik geen stress gehad. Ik ken het allemaal wel", vertelt Boonen aan Sporza.

In de Fun Cup kruipt Boonen achter het stuur van een VW Kever. "Die auto is best snel. Het is zeker niet eenvoudig. Het is een zware auto om mee te rijden, maar het is wel heel leuk."

Er komen 130 auto's aan de start. "Dat is dezelfde situatie als een peloton in het wielrennen. Ik denk dat ik op dat vlak wel een voordeel heb. De ambitie? Ik denk dat de top 10 het hoogst haalbare is. We willen vooral de auto heel aan de aankomst krijgen."

"Voor mij is dit zeker de start van een nieuwe carrière. Ik zou graag de 24u van Zolder rijden, maar ik ben nog niet zeker in welk team."