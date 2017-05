Ook in Indy 500 heeft Alonso pech: hij blaast motor op in volle finale

Pech overviel Alonso ook tijdens zijn IndyCar-avontuur. Pech overviel Alonso ook tijdens zijn IndyCar-avontuur.

Ook het Indy 500-verhaal van Fernando Alonso is met een sisser (of was het een knal?) afgelopen. Toen de Spanjaard in kansrijke positie lag, begaf de motor van zijn Honda het. De overwinning in de belangrijkste autorace van de VS was voor de Japanner Takuma Sato, een voormalige F1-rijder.