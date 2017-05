Valentino Rossi belandt in het ziekenhuis na ongeval op training

Valentino Rossi, 9-voudig wereldkampioen MotoGP, was bezig aan een motorcrosstraining toen hij zwaar ten val kwam. De 38-jarige Italiaan werd daarop naar het ziekenhuis gebracht.

"Er zijn geen breuken vastgesteld en ook geen ernstige verwondingen", meldt zijn ploeg Movistar Yamaha. "Hij heeft wel verwondingen opgelopen aan zijn borstkas en buik."

Rossi staat momenteel op de 3e plaats in de WK-stand. Het is nog onduidelijk of het ongeval gevolgen zal hebben voor zijn deelname aan de volgende Grote Prijs, op 4 juni in Mugello in Italië.