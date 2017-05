Fernando Alonso mag vanaf de 2e rij starten in de Indy 500

Fernando Alonso voelt zich in zijn sas in zijn IndyCar. Fernando Alonso voelt zich in zijn sas in zijn IndyCar.

Fernando Alonso heeft geen mal figuur geslagen in de kwalificaties van de Indy 500. In zijn McLaren-Andretti reed hij de 5e tijd. Omdat er in de IndyCar 3 auto's naast elkaar staan aan de start, krijgt de Spanjaard dus een plekje op de 2e rij.