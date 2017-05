Ex-MotoGP-kampioen Nicky Hayden in "kritieke toestand" na botsing met auto

Hayden is dit seizoen aan de slag in de Superbike, voor het Red Bull Honda Team. Enkele dagen geleden reed hij de GP van Italië in Imola. Hij plakte er enkele dagen aan de Adriatische kust aan vast. Het ongeluk gebeurde gisteren, toen Hayden een fietstraining deed.

De klap was zwaar. Hayden werd naar het ziekenhuis in Rimini gebracht, maar omdat zijn toestand te ernstig was werd hij doorgevoerd naar het Bufalini-ziekenhuis in Cesena. Een schedeltrauma was het grootste probleem voor de dokters.