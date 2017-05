Eerste oefendag Alonso in Indycar voor Indianapolis 500 verloopt goed

Alonso kreeg op zijn eerste dag het bezoek van de legendarische rijder Mario Andretti, de vader van teambaas Michael Andretti. De 77-jarige Andretti is de enige coureur die een race kon winnen in de F1, de Indy 500 en Daytona 500.

Alonso zegt dat hij al het advies ter harte neemt. "Hij kwam gewoon de pit in om formeel hallo te zeggen. Maar tijdens de lunch hebben we meer dan anderhalf uur gepraat over verschillende dingen. We spraken onder meer over de banden in de Formule 1 en de IndyCar."

"Andretti is een geweldig man en een echte legende in de autosport. Iedere opmerking, ieder woord dat hij zei is dus heel belangrijk voor ons allemaal. Het team is heel trots en blij dat we met hem werken", besluit de Spanjaard.