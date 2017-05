FOTO: Alonso showt zijn nieuwe IndyCar

Op 28 mei is het D-day voor Alonso. Dan vindt naast de GP van Monaco - waarvoor Alonso verstek laat gaan - de Indy 500 plaats. In de Verenigde Staten is het de belangrijkste race van het jaar.

"Ik heb me goed geamuseerd en alles is perfect verlopen", liet Alonso na afloop van zijn eerste testen weten. "Ik voel me goed in de wagen, maar ik heb nog enkele extra rondjes nodig om het voertuig perfect aan te voelen. Op dit moment zet de wagen druk op mij, in plaats van ik op de wagen."