Kumpen over Formule E in Koekelberg: "Zal voor wereldwijde belangstelling zorgen"

Kumpen: "Impact voor bewoners zal beperkt zijn" Kumpen: "Impact voor bewoners zal beperkt zijn"

De Formule E strijkt in 2017 wellicht neer in Brussel. De omwonenden maken zich zorgen, maar racer Anthony Kumpen zegt dat de overlast beperkt zal blijven. "De mensen moeten er vooral de voordelen van inzien, want de Formule E wordt wereldwijd gevolgd", vertelt Kumpen in De ochtend op Radio 1.