Vanthoor stapt volgend seizoen over naar Porsche

"Ja het is waar. Ik zal in 2017 voor Porsche GT rijden. Na vijf zeer succesvolle jaren met Audi vind ik het nodig om door te groeien. Om een betere piloot te worden, om met snellere wagens te rijden, om in grotere kampioenschappen aan te treden en om meer trofeeën te winnen", vertelde de 25-jarige Vanthoor op zijn website.

"Ik zal met de Porsche 912 rijden in het WeatherTech SportsCar Championship van de Amerikaanse International Motor Sports Association (IMSA), samen met Kevin Estre."

In vijf seizoenen bij Audi reed Vanthoor in totaal 124 wedstrijden, waarin hij 28 overwinningen en 62 podiumplaatsen behaalde. De Limburger kende successen in de FIA GT series, Blancpain Endurance, Blancpain GT, FIA GT World Cup, de 24 uur van Zolder, de 24 uur van Spa-Francorchamps, de 24 uur van de Nurburgring, de 24 uur van Dubai en in de 12 uur van Sepang.