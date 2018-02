Kimeli en Truyers triomferen op BK veldlopen

De overwinning van Isaac Kimeli bij de mannen was toch een kleine verrassing, want Soufiane Bouchikhi had tot het BK het seizoen gedomineerd en de eerste 5 CrossCup-manches gewonnen.

Maar in het Park van Laken was Kimeli na een wisselvallig seizoen wel op afspraak. Samen met favoriet Bouchikhi ging hij de laatste ronde in. In het slot van de race had Kimeli nog een beslissende versnelling in huis, goed voor de Belgische titel. Bouchikhi kan zich wel troosten met de eindzege in de CrossCup.

Bij de vrouwen was de overwinning zoals verwacht voor Imana Truyers, die op de erelijst Louise Carton opvolgt. De titelverdedigster was er in Laken niet bij. Voor Truyers is het haar eerste Belgische titel.