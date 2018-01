Bouchikhi maakt favorietenrol waar bij 75e verjaardag Hannuit

Hannuit is de oudste cross van België en vierde vandaag zijn 75e verjaardag met een mooi binnen- en buitenlands deelnemersveld.

Louise Carton ontbrak evenwel nog bij de vrouwen. De Belgische kampioene sukkelt al maanden met haar gezondheid en heeft daar nu nog een enkelblessure bij.

De Duitse Redhberg lanceerde de koers, Adamu, de Deense Holm en de Poolse Rutkowska, de winnares in Mol, gingen mee in haar zog. Adamu zette na 3 km een beslissende aanval in. De beste Belgische was Nina Lauwaert op de 6e plaats, voor CrossCup-leidster Imana Truyers.