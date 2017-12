Bouchikhi klopt Abdi en D'hoedt in de Sylvestercross

Bouchikhi (archief) was de beste in Soest. Bouchikhi (archief) was de beste in Soest.

Soufiane Bouchikhi heeft in Soest in Nederland de Sylvestercross gewonnen. Bashir Abdi en Jeroen D'hoedt vervolledigden het podium, dat zo volledig Belgisch kleurde. Ook in de korte cross waren er podiumplaatsen voor ons land.