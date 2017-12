Ploegleider Verlaenen over het EK veldlopen: "Het positieve overheerst"

Het is wachten op de terugkeer van Louise Carton, het lichtpunt in de duisternis bij de vrouwen.

"De resultaten waren, vooral bij de mannen dan, veelbelovend richting de toekomst. Bij de vrouwen waren de verwachtingen niet al te hoog en dan hebben ze toch nog wat minder laten zien dan we van hen verwacht hadden. Het is wachten op de terugkeer van Louise Carton, die het enige lichtpunt in de duisternis is"

De Belgische beloften liepen een mooi resultaat bij elkaar en behaalden het zilver in de landencompetitie. "Dat onze beloftenploeg sterk was, wisten we", zei Verlaenen. "Maar dat ze alle vier top 14 lopen, is boven verwachting."