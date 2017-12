Bouchikhi voor EK veldlopen: "Heb mijn beste vorm ooit te pakken"

Met welke ambitie stapt Bouchikhi het vliegtuig richting Slovakije op? "Ik wil vooral beter doen dan vorig jaar, toen ik 14e werd. Nu hoop ik op een plaats in de top 10. Ik zit in mijn beste vorm ooit en stiekem droom ik wel van meer. Een plaats in de top 5 of zelfs een medaille moet kunnen."

"Mijn zeges in Mol en Roeselare hebben me veel vertrouwen gegeven. Na Roeselare heb ik het bewust wat rustiger aan gedaan richting het EK. De conditie is heel goed. In Roeselare was ik nog niet top, maar normaal gezien moet ik in Slovakije mijn topvorm bereiken."

Wat denk Bouchikhi van het parcours? "Ik heb het rondje in Samorin nog niet gezien, maar van mijn trainer hoor ik dat het redelijk snel zal zijn. Dat is niet zo belangrijk voor mij. Ik kan alle omlopen aan. Ook van het weer heb ik geen schrik. Warm of koud? Het maakt mij niet uit."

Wie zijn de concurrenten? "De concurrentie is moordend en het deelnemersveld leunt dicht aan bij de wereldtop. Vooral de Keniaanse Turken zijn sterk. Zij verblijven het hele jaar door in Kenia en zullen sterke tegenstanders zijn."