Kimeli mag niet naar EK veldlopen: "Hij voelt zich onrespectvol behandeld"

De EK-selectie is in het verkeerde keelgat geschoten bij Tim Moriau, coach van Thomas De Bock, Isaac Kimeli en Bashir Abdi.

"In de selectiecriteria staat duidelijk dat de prestaties van afgelopen zomer in rekening worden gebracht. Dat is niet gebeurd. Ik ga niet akkoord met de selectie. Isaac is ook nog eens uittredend Europees beloftekampioen", klinkt het.

"Er staat in de selectiecriteria dat er een volledige ploeg wordt uitgezonden als er potentieel is voor top 6 in het landenklassement. Bouchikhi en Tijtgat zijn geselecteerd op basis van hun individueel potentieel om de top 20 te halen, dan heb je juist nog één iemand nodig die ongeveer 45e kan worden. Dat kan Isaac altijd. De bond heeft zijn eigen regels niet gerespecteerd."

Hoe reageert Kimeli zelf? "Hij reageerde emotioneel en voelt zich onrespectvol behandeld. Hij staat er elk jaar en heeft pas nog uit eigen zak geïnvesteerd voor een hoogtestage naar Zuid-Afrika. Het geld van de bond was op. En over de selectie hebben we tot op heden nog helemaal niks van de federatie vernomen."