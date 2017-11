Bouchikhi wint in Roeselare: "Wist dat concurrentie geen kans maakte"

Soufiane Bouchikhi maakte indruk in Roeselare, maar hij bedankt daarvoor vooral zijn supporters. "Zij hebben me voortgestuwd, zoals de 12e man in het voetbal."

"Na Mol ben ik op stage geweest om mij specifiek voor te bereiden op de cross. Hopelijk pluk ik daar de vruchten van op het EK. Ik zit nog niet aan mijn piek."

Bouchikhi had een grote voorsprong op zijn vaste rivalen, Isaac Kimeli en Bashir Abdi. "Dat verbaast mij niet. Ik wist dat ze vandaag geen kans maakten tegen mij. Er bestaan geen mirakels in de atletiek. Ze waren niet goed in Gent en er was te weinig tijd om die achterstand goed te maken."