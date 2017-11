Pieter-Jan Hannes haakt geblesseerd af voor CrossCup in Roeselare

Morgen staat in Roeselare de CrossCup op het programma. Die wedstrijd geldt als selectiewedstrijd voor het EK, dat op 10 december plaatsvindt in Samorin, in Slovakije.

Maar Pieter-Jan Hannes zal er niet aan de start verschijnen. Hij sukkelt nog altijd met een kuitblessure, die hem ook al weghield van de CrossCup-wedstrijd in Mol. "Ik ben nog altijd wat aan het sukkelen. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een blessure van vorig seizoen", zegt hij.

"Aan de kant waar ik geopereerd ben, is de kuit nog wat zwak. Daardoor liep ik op korte tijd twee contracturen op. Ik moet even opnieuw opbouwen en de kuit optrainen. Echt heel jammer. Ik denk dat ik goed gelopen zou hebben. De lichte looptrainingen heb ik alweer hervat, maar de tempotrainingen moet ik nog op een alternatieve manier doen. Gelukkig komt het voorjaar niet in gevaar."