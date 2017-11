Bouchikhi overtuigt ambulanciers, dokter en verplegers in Spoed 24/7: "Ik won"

Op het ziekbed in het UZ Leuven valt één ding op. Bouchikhi zit niet zozeer in met zijn schouder, wel met of hij gewonnen heeft of niet. Hij is ervan overtuigd dat hij op de streep Isaac Kimeli nog van de zege hield.

Hij doet eerst zijn verhaal aan de ambulanciers: "Ik had me vergist van rondes. Ik dacht dat er nog 2 rondes waren, maar het was er maar 1. Daarom had ik nog een eindsprint."

"Ik heb het lint als eerste geraakt. Het lint lag op mij. De jury begrijpt dat niet. Ze moeten de foto's nog eens bekijken." Waarna zijn coach Luc Verlaenen met CrossCup-organisator Jos Van Roy belt.

Dokter Herteleer, assistent traumatologie, krijgt hetzelfde verhaal te horen. "Ik denk dat ik gewonnen heb." Hij droomt er dan nog van om met champagne met het verplegend personeel te vieren.