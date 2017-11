Favoriet Bouchikhi wint in Mol, Imana Truyers op 5 bij vrouwen

In de Relays op 22 oktober werd in teams van 3 gelopen: de Poolse nationale vrouwenploeg haalde het toen voor Brabant Wallon van Truyers. In Mol was het ieder voor zich.

Truyers zorgde zelf voor de schifting iets voorbij half wedstrijd: alleen Sofie Van Accom en 5 buitenlandse atletes konden mee. Rutkowska nam over en liep onvervaard naar winst.

Truyers was met voorsprong de beste Belgische, voor het eerst in haar carrière, en ze blijft leidster in de CrossCup. Vorig jaar was ze 3e in de eindstand, achter Van Accom (2e) en Louise Carton (1e). Carton staat nog even aan de kant door oververmoeidheid.

Van Accom was 2e Belgische, marathonloopster Hanna Vandenbussche 3e. Hanne Verbruggen verloor in de 1e 100 meter haar schoen en liep de hele cross op 1 schoen verder. Ze was 4e Belgische.